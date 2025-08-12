都ホテル 京都⼋条は、バイキングレストラン「ル・プレジール」にて、2025年9月1日（月）から12月18日（木）までの期間、人気の「かに推しブッフェ」を昨年に続いて開催します。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】同ブッフェでは、ディナータイム限定のボイルズワイガニ食べ放題に加え、海鮮丼やカニ甲羅グラタンなど、「かに料理」がさらにパワーアップ。加えてライブキッチンで焼き上げる「ステーキ」や「デザート