夫の言動に「なんでわかってくれないの!?」とモヤモヤした経験、ありませんか？ 今回は、何度言っても聞く耳を持たない夫に、ついに奥さんがブチキレた話をご紹介します。無神経な夫に我慢の限界！「結婚してからずっと、夫の無神経さに悩まされていました。夫は食事の時に、私や子どもの分まで勝手に食べてしまうんです。何度注意しても聞かず、まるで悪気がない様子。「お前が作ったんだからいいだろ」「どうせ残すんだろ」と開