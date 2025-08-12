アミューズメント事業を全国に展開するNEXUSグループは、社会貢献活動の一環として夏休み期間中の8月4日(月)に今年も御殿場工場を一般開放。子ども向けお仕事体験イベント「2025 Kids Racing Garage Experience & Tour Hosted by D'station Racing」を実施。本イベントは今年で5年目の開催となる。D'station Racingは、日本国内のみならず世界を舞台にレース活動をしており、「FIA World Endurance Championship (アメリカ・ド