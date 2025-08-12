カマタマーレ讃岐は12日、MF高橋尚紀(25)がFC刈谷(東海1部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年1月31日までとなる。高橋は前橋育英高から国士舘大に進み、2023年に讃岐でプロキャリアをスタート。今季はJ3で2試合27分の出場だった。クラブを通じて「最後まで一緒に戦えないことは残念ですが、少しでも成長した姿をまた見せられるように頑張ってきます。約2年半たくさんの応援ありがとうございました」とコメントし