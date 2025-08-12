女優の森川葵が、12日にインスタグラムを更新。ドラマで共演する女優・志田彩良が描いてくれた似顔絵を公開すると「めっちゃ似てる」と反響が集まっている。【写真】志田彩良が描いた二階堂民子（森川葵）放送中のドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系／毎週火曜21時）で主人公・二階堂民子役を務める森川は「今日21時からはスティンガース第４話！さらちんが二階堂描いてくれたょ。それ以外はそ