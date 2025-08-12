東京初期衝動が、8月27日に配信リリースする新曲「さよならランデヴー」のジャケット写真と、新アーティスト写真を公開した。 （参考：Haze、東京初期衝動、ちゃくら、つきみ……独自の感性と言葉が共感を呼ぶ“ギャルバンド”の台頭） 同楽曲は、9月24日にキングレコードよりリリースされるメジャーデビューアルバム『東京初期衝動』からの先行配信シングル。本情報とあわせて、