【モデルプレス＝2025/08/12】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。東京・六本木「ジャングル東京 六本木」、東京・銀座「ジャングル銀座」の両店舗で人気キャストとして活躍するメイサにインタビューを実施し、親友に騙されて2000万円の詐欺に遭った過去や、夢を叶える秘訣について語ってもらった。【写真】親友から2000万円の詐欺