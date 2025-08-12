◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）中日は今季１８度目の完封負けで５位に転落した。初回１死満塁の絶好機でチェイビスが遊ゴロ併殺。巨人先発の森田を立ち直らせてしまった。守りでは、３回２死三塁から田中の失策で先制点を献上。先発の大野は続くキャベッジに適時二塁打、さらに岸田に２ランを浴び、自責０で一挙４点を失った。７日以降は日替わりで４位と５位を行ったり来たり。７月２０日に７連勝