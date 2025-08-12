乃木坂４６の３期生・伊藤理々杏が１２日に自身のＳＮＳを更新。とある食べ物に“変身”した姿が話題を呼んでいる。インスタグラムに「ついに１番好きな食べ物になった日」とつづり、巨大な明太子の被り物を被ったショットを公開した伊藤。乃木坂４６は現在、「乃木坂４６真夏の全国ツアー２０２５」で全国各地を巡っている最中で、先日の８月９日・１０日には福岡にてライブを開催。福岡公演の舞台裏で撮影されたオフシ