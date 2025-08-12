NEWSの最新アルバム『変身』が、12日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で初週売り上げ8.7万枚で初登場1位を獲得。『JAPANEWS』に続き、17作連続・通算17作目の1位となりました。これで『アルバム連続1位獲得作品数』は、嵐と並ぶ歴代2位タイに。さらに1stアルバム『touch』（2005年4月発売）から17作連続の1位となり、『1stアルバムからの連続1位獲得作品数』の歴代1位記録を自己更新しました。アルバム『変身』は、NE