◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3×-1DeNA(12日、神宮球場)ヤクルトの村上宗隆選手がサヨナラとなる第5号2ランをバックスクリーンへとたたき込み、チームに勝利をもたらしました。1-1の同点のまま最終回を迎えたヤクルトは、一発が出ればサヨナラの場面で打席には4番・村上選手。初球のど真ん中のストレートを完璧に捉え、バックスクリーンへの豪快な第5号サヨナラ2ランホームラン。二戦連発となるホームランでチームを勝利へと導き