アイルランドの人気ロックバンド「U2」がパレスチナ自治区ガザの人道危機をめぐり、イスラエルを非難する声明を発表しました。U2のメンバー4人は声明で、おととしのイスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃を非難した上で「誰もが長い間、ガザで起きていることに恐怖を感じてきた。しかし、（イスラエルによる）人道支援の妨害や、ガザ市の軍事的制圧計画によって、この戦闘は未知の領域に突入した」と述べました。U2のボーカ