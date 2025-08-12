みなさん「おぼんだま」という言葉をご存じでしょうか？今でも半分以上の人が知らないという言葉ですが、夏の新たな風習として、徐々に定着してきているのです。 ■知っている人が4割!?『おぼんだま』の正体は… 名古屋の街で「おぼんだま」について聞いてみました。街の人ら：「おぼんだまって知らんね。ボーンとはじけて出てくるの？」「知らないです。入浴剤？」「おぼんだま？何だろう…食べ物ですかね？」