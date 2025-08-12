メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市緑区で、新築マンションの工事現場に侵入し電動工具を盗もうとしたとして、35歳の男が逮捕されました。 窃盗未遂と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の35歳の男です。 警察によりますと男は7月20日、緑区の新築マンションの工事現場に侵入し、電動工具を盗もうとした疑いがもたれています。 電動工具を持ち出そうとしていたところを工事関係者に見つかり、スマ&#