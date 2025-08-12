阪神戦に先発した広島・床田＝マツダ広島は床田が7回2失点と粘り、6月21日以来の白星となる8勝目。15安打の打線は0―2の三回に末包の適時打とモンテロの3点本塁打で4得点と逆転し、五回に末包の2点二塁打などで突き放した。阪神は大竹が7失点でKOされた。