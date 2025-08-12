閣僚級会合を前に記者会見する欧州連合（EU）の環境担当者＝12日、スイス・ジュネーブ（共同）【ジュネーブ共同】プラスチックによる環境汚染防止に向けた条約作りの政府間交渉で12日、非公式の閣僚級会合が始まった。日本からは中田宏環境副大臣が参加。焦点のプラ生産規制などを巡って意見集約は難航しており、14日までの会期中に条文案で合意できるかどうかは不透明だ。政府間交渉の委員会はスイス・ジュネーブで5日に始ま