8月11日、日向坂46の2期生・金村美玖が公式ブログを更新した。【関連】「最強フロント」日向坂46金村美玖＆小坂菜緒＆正源司陽子、くっつきSHOTに反響「かわいすぎて反則」ブログ内で、9月17日発売予定の日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」で同期の小坂菜緒とダブルセンターを務めることに触れた金村は、「率直に…とても嬉しいです！！」とコメント。続けて、「まさかこのタイミングで任せていただけるとは思っていなかっ