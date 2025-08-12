「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）阪神は今季ワースト９失点で広島に大敗し、連勝が２でストップした。巨人が勝利したため、優勝マジックは２８のまま変わらなかった。中野、佐藤輝がスタメン外となり、大幅に組み替えられた打線は、三回に木浪が床田から押し出し四球で先制。プロ初の４番で出場した前川の適時内野安打で２点目も追加した。しかし、試合前まで今季広島戦に４戦４勝していた先発の大竹がこの