人気の原宿系動画クリエイターのしなこさんが、「モンチッチと一緒に歩む50年 モンチッチ展」(松屋銀座8月13日〜25日開催)プレス内覧会見に登壇しました。 【写真を見る】【しなこ】モンチッチ展に登場最近泣いたエピソードも明かしつつ “きょうから「しなこっち」と呼んで！” モンチッチは1974年に誕生、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみで、発売と共に世界的なブームを起こし昨年、誕生50周年を迎え