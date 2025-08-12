アーセナルに所属するウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコは、2025−26シーズンも同クラブでプレーすることを希望しているようだ。イギリスメディア『ジ・アスレティック』が12日に報じた。現在28歳のジンチェンコは、2022年夏にマンチェスター・シティからアーセナルへ完全移籍加入。初年度はケガにも悩まされながら、左サイドバックの定位置を確保していたものの、2年目の終盤からは出場機会が減少。昨季はオラン