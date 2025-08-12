◇セ・リーグ巨人5―0中日（2025年8月12日東京D）巨人の阿部慎之助監督（46）は、中5日でプロ2度目の先発マウンドに上がって7回2安打無失点とまたも好投し、自身2連勝となるプロ2勝目（1敗）をマークした2年目左腕・森田駿哉投手（28）を絶賛した。「ちょっと今日ストライクゾーンちっちゃかったんですけど、そのなかで我慢してね、打ち取っていっていたので、要所でフォークも落ちて三振も取れていたので素晴らしい内容