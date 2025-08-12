日本維新の会は１２日、吉村洋文代表の続投、藤田文武共同代表の就任が決まったことを受けて新執行部を発表した。新しい幹事長は元大阪府枚方市長だった中司宏衆院議員、総務会長に高木かおり参院議員、政調会長に斎藤アレックス衆院議員が就任した。吉村氏、藤田氏、新三役は党の公式Ｘでそれぞれコメント動画を発表。まず吉村氏は「最も我々の政策・公約が実現できる手段を選んでいきます。約束したことを実行するというの