私はこれまで、多くの溶連菌感染症のお子さん・成人の方々を診てきました。近年では、溶連菌感染症の認知が進み、迅速キットによる早期診断などにより、腎炎・リウマチ熱といった合併症を起こす症例は少なくなっています。しかし、A群溶連菌には多くの型が存在するため、一度感染しても別の型に再感染することがあります。何度もさまざまなタイプの溶連菌にかかる方も多いです。ここでは、溶連菌についての基礎知識、対応のポイン