乗客乗員５２０人が犠牲となった日本航空ジャンボ機墜落事故から４０年となった１２日、墜落現場「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）の麓にある「慰霊の園」で、遺族ら２２８人が参列して追悼慰霊式が営まれた。５２０本のロウソクに火がともされ、墜落時刻の午後６時５６分に黙とうをささげた。父・榊原勝さん（当時５２歳）を亡くした横浜市のパート宮沢淳子さん（６５）は、１２日が誕生日の長男・和孝さん（３３）らと出席。