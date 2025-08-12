熊本県が12日午後7時時点で発表した大雨に関する被害は、以下の通りです。 玉名市で「1人が境川に流された」という件は、捜索願が出されていないことや、新たな情報がないことなどから、市が取り消したということです。 【人的被害】（死亡）甲佐町：男性1人が土砂崩れに巻き込まれた（心肺停止）八代市：千丁町の用水路に沈んだ車の中から女性1人が心肺停止の状態で見つかった（安否不明）熊本市：南区城南町で同居人の男性が不