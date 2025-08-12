名門・明大卓球部の現役学生とＯＢによるエキシビションマッチ「ＧＯＡＴＵＳｐｒｅｓｅｎｔｓ明大ドリームゲームズ〜調布市制施行７０周年記念事業〜」が１２日、東京・調布市総合体育館で行われた。２０２０年に卓球部の創設９０周年記念試合として開催して以来、２度目の試みで、初の有観客試合。約２００人が集まった。大会アンバサダーは２１年東京五輪混合ダブルス金メダルの水谷隼氏が務め、ＯＢは戸上隼輔（井村屋