◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島９―２阪神（１２日・マツダスタジアム）広島が“難敵左腕”の攻略に成功し、本拠での阪神戦の連敗を６で止めた。マツダで無傷の９連勝を許していた大竹を５回途中７失点でマウンドから引きずり下ろし、通算１１度目の対戦で初めて土を付けた。打線は、２点を追う２回に末包の適時打で１点差に詰め寄り、モンテロが逆転の６号３ラン。５回には小園の適時打、末包の２点適時打で３点を追加した。阪神