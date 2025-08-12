◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島９―２阪神（１２日・マツダスタジアム）阪神が広島に今季ワースト９失点で大敗した。マツダスタジアムでの連勝は６でストップ。２位・巨人が勝ち、マジックは２８のままとなった。先手は取った。３回２死一、三塁、プロ初の４番に入った前川が投手強襲の先制打。なおも２死一、二塁から大山が四球、続く木浪も押し出し四球でこの回２点を挙げた。先発・大竹が誤算だった。２―０の３回、２死一、