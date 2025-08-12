King & Princeの最新シングル『What We Got ~奇跡はきみと~ / I Know』が、12日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で、初登場1位を獲得。2018年5月にリリースしたデビューシングル『シンデレラガール』から17作連続、通算17作目のシングル1位を獲得しました。初週売り上げは、前作『HEART』の初週売り上げ31.7万枚を上回る32万枚を記録。史上初めてデビューシングルから17作連続で初週売り上げ30万枚超えを達成しま