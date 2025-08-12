◇MLB エンゼルス 7-4 ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手は8月の勢いが止まりません。古巣エンゼルスとの一戦では、7点を追う8回に3試合連続となる42号ソロを記録。敵地ながらかつての古巣の本拠地で打席毎に大歓声を受け、リーグトップに並ぶ一発を放ちました。8月は勢いが止らず。日本時間7日のカージナルス戦では、「1番・投手兼DH」で出場し、センターへの特大の39号で、日本選手3人目