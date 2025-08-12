◇セ・リーグ阪神2―9広島（2025年8月12日マツダ）阪神は広島に逆転負けした。巨人が中日に勝ち、阪神の優勝マジックは「28」のまま。阪神は2点リードで迎えた3回に先発・大竹が2死一、二塁から末包に左前適時打を浴びると、続くモンテロに逆転の3ランを食らった。5回にも3失点で加入1年目の23年から続いていたマツダスタジアムでの不敗が11試合目でストップした。攻撃陣は0―0の3回2死一、三塁からプロ4年目で初めて