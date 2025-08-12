記者会見する政府地震調査委の平田直委員長＝12日午後、東京都千代田区6月から続く鹿児島県のトカラ列島での群発地震について、政府地震調査委員会の平田直委員長（東京大名誉教授）は12日、定例会合後の記者会見で「地震は少なくなったが、通常に比べればかなり多い」と述べた。今後、数カ月程度は有感地震が続く可能性があるとして、警戒を呼びかけた。調査委によると、トカラ列島では6月21日から地震が活発化し、7月末まで