「巨人５−０中日」（１２日、東京ドーム）巨人は投打の歯車がかみ合って快勝。再び貯金１として貯金生活に入った。試合後、阿部監督は再びの快投をみせた２年目の森田について「ちょっと今日はストライクゾーン小さかったんですけど、その中で我慢して打ち取っていた。ボールも多分思ったより動いてるし、高さも間違えない。もともとゴロピッチャ−だからね。それが今はうまくハマってる。素晴らしい内容だと思います」と絶