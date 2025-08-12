１２日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」は、「双子＆三つ子が大集合フシギな人生ＳＰ」が放送された。話題の美人双子インフルエンサー「はんなみいな」が登場。姉はんな、妹みいな、２１歳でともに青山学院大学。米国生まれ＆ドイツ育ちでＴＯＥＩＣ９００点以上。双子タレントが集合した中でも、とりわけソックリ。番組で恋愛が話題になると、似てるから姉妹のどちらでもＯＫの男性は「絶対ダメ！」と口をそろえた。