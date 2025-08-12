「オートレースグランプリ・ＳＧ」（１２日、伊勢崎）鈴木宏和（３８）＝浜松・３２期＝が土俵際に立たされた。湿走路の初日２Ｒで６着に敗れ、良走路の２日目４Ｒを完勝して巻き返したが、３日目３Ｒはまたも苦手の湿走路で６着。３日間の平均得点は８点で、準決進出へは１着条件になった。２、３着でも他選手の得点次第では残れるが、勝って当確にしておきたい。「雨はしょうがないです。雨で食い付く走路のセットが分か