子どもが高校を卒業したり、独立して家を出て行ったりした後に旦那さんと離れる熟年離婚を考えているママは少なくないかもしれません。離婚後は再び独身となるので、自由な生活ができる妄想をして胸を膨らませることもあるでしょう。そんななかママスタコミュニティには「運命の人に出会えた気がする」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんは1番下のお子さんが数年後に成人するタイミングで、旦那さんとの離婚を