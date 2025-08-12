日本とフィリピンの両政府は、自衛隊とフィリピン軍が共同訓練などをしやすくするRAA=円滑化協定を今年9月に発効すると表明し、文書を交換しました。フィリピンの首都マニラでは12日、ラザロ外相と日本の遠藤和也大使がRAAの文書を交わしました。9月11日に発効するRAAは、自衛隊とフィリピン軍が共同訓練や災害支援などで互いに往来しやすくするものです。これにより、アメリカとフィリピンが南シナ海などで毎年行っている合同演習