夏祭りから帰宅中にクマに襲われた男性。当時の様子を語りました。各地で出没するクマの対策に追われる自治体は“苦情”にも頭を悩ませています。【写真で見る】腕にも背中にも…体長約1.5mのクマに襲われた傷痕「衝撃がどんと…」 体長約1.5メートルのクマが住宅街にクマに襲われた和田史郎さん（65）「1メートル半ぐらい手前に来たら、クマだというのがわかりまして」この男性は10日、山形県・戸沢村の住宅街で体長約1.5メ