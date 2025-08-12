NotionやTodoistなど、さまざまなToDoリスト管理アプリを試したものの、結局のところテキストファイルをそのまま編集する方が使いやすかったと、ソフトウェア開発者のアレリザ・バシリ氏がコラムに記しています。I Tried Every Todo App and Ended Up With a .txt File - Alireza Bashirihttps://www.al3rez.com/todo-txt-journeyバシリ氏はこれまで複数のToDoアプリを試し、そのたびに「これが最後だ、これでようやく整理できる」