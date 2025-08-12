Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤«¤Ä¤ÆÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë»ÍÅ·²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤È¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ëº§¼°¤«¤é´Ý1Ç¯¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢1Ç¯Á°¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤Èµó¤²¤¿·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö2¿Í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö·»Ëå¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì