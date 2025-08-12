■これまでのあらすじ義母から孫プレッシャーをかけられるふたり。産後からずっとレスで悩む義姉に、マナは可愛い下着をつけたり洗剤を変えたりすると良いとアドバイスします。彼女もまた妊活を始めようかと考えているようですが…今日は勇気を出して…寝ようとする夫を呼び止めると…撃沈！そして…!?えっ？ええーーー！夫、最低だった!?妻の誘いを体調不良を原因に断ったところまでは仕方ないと思ったのですが…。その直後