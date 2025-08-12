前の話を読む。ゆりこのつわりは重く、仕事を休まざるを得なくなった。上司は優しく「ゆっくり休んで」と言うが…。■無理です…■求む！つわりに効く薬■ゆりこ、びっくり！■仕事はどうする!?つわりがいつ終わるか、どれほどつらいかは、自分でどうにもできません。ゆりこは働きたくても体が動かず、出社できない日が続きます。薬でどうにかならないかと相談しても、「そんな薬はない」と言われるだけ。先が見えない未来に不安