大人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで伊黒小芭内のイラストが公開された。華麗に刀を振るう伊黒の姿を見ることができる。【画像】刀の形が…ブチギレ顔の伊黒さん！公開された『鬼滅の刃』イラスト劇中でも伊黒の戦闘シーンを見ることができ、迫力ある一枚にネット上では「伊黒さんと鏑丸の組み合わせ最高に好き！」「この伊黒さんカッコイイ」「イケ