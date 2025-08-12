◇セ・リーグ巨人5―0中日（2025年8月12日東京D）巨人の大勢投手（26）は11日の中日戦（東京D）に続いて、12日の同戦もベンチ外。5―0で快勝した試合後、阿部慎之助監督（46）は13日のカード最終戦もベンチに入れない可能性が高いことを明かした。ここまで49試合に登板してリーグ最多の36ホールド（6勝4敗1セーブ）をマークしている大勢。蓄積した疲労を考慮されてのベンチ外で、阿部監督は「まあ、大事を取ろうかって