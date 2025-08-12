マルシィが、新曲「涙」を8月18日に配信リリースすることを発表した。これまで「アイラブ」、「ミックス」、「プラネタリウム」など、夏の季節にアップテンポな楽曲リリースを続けてきたマルシィにとっては、初めて夏にリリースするラブバラードとなる。”失恋”をテーマに書き下ろされた本作は、冒頭の〈海辺の公園で〉という一節から、眩い煌めきに満ちた夏の恋模様をありありと想起させる。過去形で綴られるそれぞれの歌詞に滲