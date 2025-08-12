【ニューヨーク＝小林泰裕】ブルームバーグ通信など欧米の主要メディアは１１日、米半導体大手エヌビディアが中国向けのＡＩ（人工知能）半導体「Ｈ２０」の輸出再開を米政府に許可してもらう見返りとして、中国でのＨ２０の売上高の１５％を米政府に支払うことで合意したと報じた。米企業が輸出許可を得るために、売上高の一部を米政府に支払うのは異例だという。Ｈ２０は、バイデン前政権の対中半導体輸出規制を踏まえ、中国