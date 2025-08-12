8月12日の「踊る！さんま御殿!!」にて「双子＆三つ子が大集合！フシギな人生SP」を放送。双子6組、三つ子1組が登場し、双子＆三つ子ならではのあるあるで大いに盛り上がった。トークでは「ほかの双子より似てないと感じる」「小さいころの写真は自分がどれだかわからない」など、双子＆三つ子にしかわからないあるあるが続々飛び出し、さんまが唖然。恋愛トークでは、SNS総フォロワー数約332万人の佐藤三兄弟が「1人の女性に3人連