◆フィギュアスケートサマーカップ最終日（１２日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）６位の千葉百音（木下グループ）は１３１・８４点をマークし、合計１９２・４４点の２位で今季初戦を終えた。優勝した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）とはわずか０・４０点差。「ＳＰのくよくよをどこかに投げ飛ばして、真っ向からぶつかって演技することができた」と振り返った。