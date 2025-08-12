女優・のんが１２日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに「ＴｈｅＦａｓｈｉｏｎｐｏｓｔ×ＡＫＲＩＳ」とつづり、洗練されたワントーンコーデを披露したのん。真夏の中でもすでに秋の香りを感じさせファッションを披露した投稿に、ファンからは「今日も可愛い」「超美人です」「オシャレなのんちゃん」「品格と知性溢れる芯の強さを感じる佇まいとても素敵です」「なんてったって素材が良い」