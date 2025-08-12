「モーニング娘。」の元メンバーで、テレビ東京アナウンサーだった紺野あさ美さん。子育てする最新姿が披露された。モー娘。時代の同期である小川麻琴が１２日までにインスタグラムを更新。「せっかく北海道に行ったので、同期の紺野あさ美ちゃん家に遊びに行ってきたよー」と再会を報告した。「キッズが４人もいるのでめちゃんこ賑やかでしたが、皆んな人懐っこくて可愛くて癒されたぁ。１番下の子には今回初めて会えたよ」